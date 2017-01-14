الـLBCI "إم الصبي" بلعبة كرة السلة اللبنانية

واكبت المؤسسة اللبنانية للإرسال الـLBCI لعبة كرة السلة منذ سنين طويلة وهي ركن اساسي بالنسبة للمحطة ، فدخلت هذه اللعبة العصر الذهبي من خلال مشاركة المنتخب الوطني في البطولات الدولية وما تمتعت به من تغطية تلفزيونية امنتها الـ LBCI ابرزها بطولة العالم اعوام 2002, 2006 و2010 والـLBCI كانت حاضرة ومواكبة للمنتخب ودخلت بيوت اللبنانيين كافة في لبنان والعالم اضافة الى كل شخص يعشق هذه اللعبة .

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إضافة إلى محطات المنتخب الوطني، كانت الـLBCI إلى جانب الأندية اللبنانية في البطولات التي خاضتها في الخارج للرجال والسيدات .

***ملخص نهائي بطولة "STANKOVIC" التي استضافها لبنان في صيف آب 2010 وكانت حصرية عبر الـLBCI