بالصور- جنبلاط وكشاش الحمام...

موغيريني تؤكد ان الاتحاد الاوروبي سيلتزم بالاتفاق النووي الايراني "البالغ الاهمية"
وصول عشرة من معتقلي غوانتانامو الى سلطنة عمان
اليكم التفاصيل...
حصرية الـLBCI لنقل مباريات كرة السلة والقضاء من معجّل الى مؤجّل
إليكم الصور
غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على تويتر مستعينا بصور لكشاشي الحمام.
Airport security جهاز امن المطار pic.twitter.com/cwGGaEhqSX
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 14, 2017
Airport security جهاز امن المطار pic.twitter.com/cwGGaEhqSX
Tower control برج المراقبة pic.twitter.com/mUDAk0beTI
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 14, 2017
Tower control برج المراقبة pic.twitter.com/mUDAk0beTI
The authorities السلطات pic.twitter.com/Kw6DETFWOA
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 14, 2017
The authorities السلطات pic.twitter.com/Kw6DETFWOA