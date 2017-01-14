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14 كانون الثاني 2017
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بالصور- جنبلاط وكشاش الحمام...

publishing date: 14/01/2017 16:24:34
episodes
بالصور- جنبلاط وكشاش الحمام...
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غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على تويتر مستعينا بصور لكشاشي الحمام.

 
 
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