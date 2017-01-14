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مقتل اللواء أحمد الغضبان المكلف بإدارة ملف وادي بردى

publishing date: 14/01/2017 16:32:27
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مقتل اللواء أحمد الغضبان المكلف بإدارة ملف وادي بردى
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أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحمد الغضبان منسق عملية المصالحة في وادي بردى شمال غرب دمشق غداة إعلان السلطات السورية عن التوصل إلى اتفاق في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

      

وأوضحت سانا إن "إرهابيين أطلقوا النار على الغضبان بعد خروجه من اجتماع مع متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة في قرية عين الفيجة ما أدى الى استشهاده".

    

والغضبان معين من قبل النظام السوري لتنسيق عملية المصالحة في هذه المنطقة على غرار ما حصل في مناطق سورية اخرى سابقا.

   

وتأتي عملية الاغتيال غداة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين قوات النظام والفصائل المعارضة في وادي بردى أتاح الجمعة دخول ورش الصيانة لبدء عملية اصلاح الاضرار التي لحقت بمصادر المياه المغذية لدمشق.  

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