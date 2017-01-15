ماذا يقول علي حيدر للـLBCI عن سوريا...هل تتوقف المعارك ومن خرّب المصالحة؟

أكد وزير المصالحة الوطنية السورية علي حيدر ان اي خبير عسكري يمكنه ان يؤكد أن الدولة السورية لا يمكنها ان تقصف نبع عين الفيجة في وادي بردى لان هذا النبع لا يمكن ان يقصف بالطيران، مشددا على ان الدولة هي المتضررة من قصف هذا النبع.



وأوضح حيدر، في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، أن المسلحين هم من خرّبوا اتفاق المصالحة "فلم يكن هناك خيار سوى العودة الى العمل العسكري".

الإعلان

واتهم حيدر "احرار الشام" و"فتح الشام" باغتيال رئيس لجنة التفاوض في وادي بردى اللواء المتقاعد احمد الغضبان.



واعتبر أن الكل يتحمل مسؤولية ما حصل في حلب ، مشيرا الى أن التركيز كان على حلب لان المبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي مستورا كان يريد فرض امر واقع وتقسيم حلب.



وراى أنه لو انتصر الطرف الآخر لكانوا شهدوا مشهدا اسوأ مما يحصل اليوم.



وردا على سؤال عما اذا كانت آلة الحرب ستتوقف في سوريا ، اعتبر أن هذا القرار متوقف على واقع الدول المتدخلة في الشأن السوري واذا لديها مصلحة في تثبيت وقف اطلاق النار .

واعتبر أن الاميركيين والاتراك لديهم مصلحة اليوم في وقف اطلاق النار في سوريا.