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الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين

publishing date: 15/01/2017 05:35:46
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الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين
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ادت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين أمام الملك عبد الله في أعقاب تعديل وزاري أبقى فيه الملك على هاني الملقي رئيسا للوزراء.

 وأجرى رئيس الوزراء الاردني الاحد تعديلا في حكومته شمل ستة وزراء وشهد خصوصا تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني. 
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 وبحسب البيان فقد تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد. 
      
كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات وبشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث) وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات. 
 
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