بالصورة - بعد غياب لعام ونصف...غلبت المرض وعادت الى الشاشة

بعد غياب دام لأكثر من عام عن الشاشة العربية، عادت الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي لتقدّم نشرة الأخبار في قناة "العربية" بعدما أرغمها العلاج على الابتعاد عن الكاميرا.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، بشّرت مكتبي محبيها، كاتبة "عدت الى عملي على الشاشة بعد غياب عام ونصف بسبب المرض. أشكر ربي لنعمه الكثيرة وعائلتي وأصدقائي وزملائي والأطباء المشرفين وكل من سأل عني".

I dedicate my return 2 screen 2 family/friends/doctors/colleagues n every person who cared during illness. May God grant u best of health pic.twitter.com/Azcevk4KpK