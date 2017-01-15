بالصورة - بعد غياب لعام ونصف...غلبت المرض وعادت الى الشاشة

موغيريني تؤكد ان الاتحاد الاوروبي سيلتزم بالاتفاق النووي الايراني "البالغ الاهمية"
وصول عشرة من معتقلي غوانتانامو الى سلطنة عمان
اليكم التفاصيل...
حصرية الـLBCI لنقل مباريات كرة السلة والقضاء من معجّل الى مؤجّل
إليكم الصور
عدت الى عملي على الشاشة بعد غياب عام ونصف بسبب المرض. اشكر ربي لنعمه الكثيرة وعائلتي وأصدقائي وزملائي والأطباء المشرفين وكل من سأل عني
— Rima Maktabi (@rimamaktabi) January 14, 2017
عدت الى عملي على الشاشة بعد غياب عام ونصف بسبب المرض. اشكر ربي لنعمه الكثيرة وعائلتي وأصدقائي وزملائي والأطباء المشرفين وكل من سأل عني
I dedicate my return 2 screen 2 family/friends/doctors/colleagues n every person who cared during illness. May God grant u best of health pic.twitter.com/Azcevk4KpK
— Rima Maktabi (@rimamaktabi) January 14, 2017
I dedicate my return 2 screen 2 family/friends/doctors/colleagues n every person who cared during illness. May God grant u best of health pic.twitter.com/Azcevk4KpK