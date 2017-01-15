الرياضي يكتسح الحكمة ... وستوغلين يحطم الرقم القياسي

حقق الرياضي حامل اللقب فوزه السادس في الدوري اللبناني لكرة السلة باكتساحه مضيفه ووصيفه الحكمة بنتيجة 109-79 اليوم الاحد في مباراة أقيمت من دون جمهور بسبب عقوبة على مشجعي الحكمة.

وينفرد الرياضي بالمركز الثالث برصيد 21 نقطة من تسع مباريات بفارق أربع نقاط عن الهومنتمن المتصدر وبقي الحكمة بالمركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد أن مني بخسارته السادسة.ولم يجد الرياضي صعوبة كبيرة للفوز على منافسه الذي يمر بفترة من عدم الاستقرار في خط الدفاع. وتألق النيجيري الادي امينو وقاد فريقه الرياضي للفوز بتسجيله 22 نقطة واستحواذه على عشر كرات مرتدة.

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كما ساهم أمير سعود في هذا الانتصار بتسجيله 18 نقطة منها تسع نقاط من ثلاث تسديدات ثلاثية وأضاف الأمريكي كين براون ووائل عرقجي 14 نقطة لكل منهما.

وحطم الأميركي تيريل ستوغلين لاعب الحكمة الرقم القياسي من حيث عدد النقاط التي تسجل في مباراة واحدة باحرازه 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأمريكي ديوان جاكسون لاعب الهومنتمن. وحقق جاكسون الرقم السابق في مباراة فريقه أمام الحكمة في مرحلة الذهاب.

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