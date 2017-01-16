برّي "يبقّ البحصة": الانتخابات في موعدها وفق "الستين"

بقّ الرئيس نبيه بري البحصة، وقال أمس بصريح العبارة أمام زواره إن الانتخابات حاصلة في موعدها وفق قانون الستين، ولا مجال لإقرار القوى السياسية أي قانون آخر الآن​، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار"

اما في موضوع الموازنة، فقال بري أيضاً إن وزير المال قام بواجباته، ولا بدّ من أن يتحرك مجلس الوزراء بسرعة أكبر لإقرار الموازنة، ولا سيما أن سلسلة الرتب والرواتب المنتظرة جزء منها.

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