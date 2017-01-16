فرعون وزيراًً ولكن ... بلا عمل

أخذ الوزير ميشال فرعون مبادرة احياء وزارة التصميم، فهو وزير دولة لشؤون التخطيط، لكنه حتى الساعة، بلا عمل.

يقول لـ"النهار": "في المرحلة الحالية، وكي نستطيع العمل، ليس امامنا سوى خيارات ثلاثة: اما ان نواكب بعض المشاريع الخاصة مع جدولة لها، واما ان نخلق هيئة عليا للتخطيط واما اعادة احياء وزارة التخطيط. وفي كل هذه الخيارات، لا بد من جهاز بشري، وعدد من الموظفين وموازنة محترمة تؤمن الامكانات المالية".

الإعلان

ويعترف فرعون ان احياء الوزارة لا يحتاج الى قانون فقط بل الى "ارادة سياسية وقرار وتوجه واضحين، وصولاً الى التنفيذ"، وهو لهذه الغاية، طرح الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لمس منه نيّة، انما "ثمة غموض وعدم وضوح بعد في تطبيق هذه الافكار، ولا تفاصيل".