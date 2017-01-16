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توقيف ارهابيين مفترضين قبل قمة باماكو

publishing date: 16/01/2017 01:08:19
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توقيف ارهابيين مفترضين قبل قمة باماكو
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تم الأحد توقيف أشخاص في شمال مالي يشتبه في أنهم إرهابيون كانوا "يريدون مهاجمة قمة باماكو"، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر أمنية مالية وغربية.

 وقال مصدر أمني في مالي لفرانس برس إن "القوات الخاصة الفرنسية اوقفت في شمال مالي قبيل القمة، إرهابيين كانت لديهم خطط لهجوم في باماكو"، بدون مزيد من التفاصيل عن عدد الموقوفين. وردا على سؤال، لم تنف وزارة الدفاع الفرنسية الخبر.

 وتابع المصدر الامني "ان هذه التوقيفات اتاحت تنفيذ اعتقالات اخرى لمشتبه بهم في باماكو واكتشاف ان جهاديين مسجونين كانوا ينظمون خطة هروب"، مؤكدا ان "الفرنسيين كان لهم دور اساسي في ضمان امن القمة".

 من جهته أكد مصدر أمني غربي الخبر، موضحا أنه "تم إحباط هجوم كان قيد الإعداد ويستهدف باماكو".

 

  وأضاف أن "القوات الخاصة الفرنسية اعتقلت في شمال البلاد انتحاريين كان في حوزتهم جهاز خلوي أرسل" أحد ما منه رسالة وداع لذويه.

 

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