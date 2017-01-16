شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 16 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار دولية
منذ 3 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

البرلمان التركي يوافق بالقراءة الاولى على مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس

publishing date: 16/01/2017 01:13:28
episodes
البرلمان التركي يوافق بالقراءة الاولى على مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

وافق البرلمان التركي الأحد، بالقراءة الاولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

 

 ووافق النواب في جلسة مسائية متأخرة على القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، بعد ان حشد حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.

 
الإعلان

 وسيحال التعديل الدستوري مجددا الى البرلمان ابتداء من الاربعاء بهدف اجراء قراءة ثانية له، على أن تتم لاحقا إحالته الى استفتاء شعبي مع نهاية آذار او بداية نيسان 2017.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact