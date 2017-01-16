اسرار الصحف 16-01-2017

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دور من الماضي...قال صحافي كبيرعن مسؤول أمني سابق إنه "يلعب دوراً من الماضي، ولم يعد يجيده أيضاً".جنبلاط منزعج...يُنقل عن مسؤول اشتراكي أن تطورات الأمور تزعج سيد المختارة ولا تجعل الظروف مناسبة لتوريث نجله تيمور الزعامة السياسية.موسم سياحي...قال وزير سابق للسياحة إن الوزارة الحالية يجب أن تستعد لإعادة استقبال السياح العرب مطلع الصيف بخطة جديدة تعيد رسم صورة لبنان الحقيقية.تقاطع نفطي...يقول وزير سابق إن إقرار مراسيم النفط أتى نتيجة تقاطع أميركي - روسي حول الموضوع يرضي إسرائيل ولبنان في الوقت نفسه.يقــــــــالإنّ وزيراً مواكباً لسير المشاورات السياسية الجارية بشأن قانون الانتخاب ردّ على استفسارات زواره حول التقدم الذي تحقق على صعيد هذه المشاورات بالقول: يبدو حتى الآن الثابت الوحيد في مواصفات القانون الجديد هو "الكوتا النسائية" التي يتمسّك بإقرارها رئيس الحكومة سعد الحريري.أبدت مصادر سياسية تخوُّفها من أن يكون السبب الخفي لإثارة أزمة قديمة-جديدة التمهيد لصفقة يجري العمل عليها.عمّم زعيم حزب بارز على مسؤولي وكوادر الحزب عدم ملاقاة "الغزل السياسي" الذي يتلقّاه من حزب خصم له "لا سلباً ولا إيجاباً".تمنّى مسؤول كبير أن تظهر نتائج إيجابية عامة عن حراك خارجي أخير لا أن تبقى محصورة في الجانب الشخصي لأحد المسؤولين.أكد سياسي بارز أنه سمع خلال زيارته الأخيرة إلى عاصمة أوروبية هامة أنّ الجهات الدولية تؤيد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها، وفق أيّ قانون، ذلك أنّ عدم اتفاق الأفرقاء السياسيين طيلة ثماني سنوات على قانون جديد للانتخابات أدّى إلى التمديد للمجلس الحالي لولاية كاملة، ولا يجوز التمديد له مرة جديدة بحجة عدم الاتفاق على القانون…