لا منخفضات جوية في الأفق... وطقسٌ ملائم للتزلج

"الزلمي منّو نضيف، عم بيهدّد"
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اليكم التفاصيل...
حصرية الـLBCI لنقل مباريات كرة السلة والقضاء من معجّل الى مؤجّل
ستكون أجواؤنا في لبنان مستقرة طوال الأسبوع مع طقس جيد حتى مساء الأربعاء ، بحيث تكون الحرارة حول معدلها العام أو أعلى بقليل ولا سيما الثلثاء والأربعاء قبل أن تنخفض مساء الأربعاء قليلا ً، وثمة إحتمال ٌ ضعيف لأمطار خفيفة عابرة بين الأربعاء والخميس ليعود الإستقرار حتى نهاية الأسبوع.
بحسب الخرائط لا منخفضات جوية في الأفق قبل أواسط الثلث الثالث من كانون الثاني ، مع التذكير أن جنوب إيطاليا وشمال إفريقيا يشهدان في هذه الأثناء عواصف مطرية وثلجية.
أسبوع مناسب ٌ إذا ً لعشاق التزلج على مختلف المدارج.