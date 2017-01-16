لا منخفضات جوية في الأفق... وطقسٌ ملائم للتزلج

ستكون أجواؤنا في لبنان مستقرة طوال الأسبوع مع طقس جيد حتى مساء الأربعاء ، بحيث تكون الحرارة حول معدلها العام أو أعلى بقليل ولا سيما الثلثاء والأربعاء قبل أن تنخفض مساء الأربعاء قليلا ً، وثمة إحتمال ٌ ضعيف لأمطار خفيفة عابرة بين الأربعاء والخميس ليعود الإستقرار حتى نهاية الأسبوع.

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بحسب الخرائط لا منخفضات جوية في الأفق قبل أواسط الثلث الثالث من كانون الثاني ، مع التذكير أن جنوب إيطاليا وشمال إفريقيا يشهدان في هذه الأثناء عواصف مطرية وثلجية.

أسبوع مناسب ٌ إذا ً لعشاق التزلج على مختلف المدارج.