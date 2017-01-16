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أوباما: الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة لم يقطع العلاقات مع إسرائيل

publishing date: 16/01/2017 02:14:11
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أوباما: الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة لم يقطع العلاقات مع إسرائيل
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هون الرئيس الأميريكي باراك أوباما من تداعيات امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار للأمم المتحدة الشهر الماضي يطالب بإنهاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة قائلا إن هذا لم يسبب كسرا كبيرا في العلاقات مع إسرائيل.

 
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 وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء فترة حكم أوباما على مدار ثماني سنوات ووصلت العلاقات إلى مستوى منخفض الشهر الماضي عندما تحدت واشنطن ضغوطا من حليفتها إسرائيل والرئيس المنتخب دونالد ترامب ورفضت استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار الأمم المتحدة.

 

 

هذا،وتعهد ترامب بانتهاج سياسة أكثر تأييدا لإسرائيل وبنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس على الرغم من الاعتراضات الدولية.
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