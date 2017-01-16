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هل تحضر المعارضة السورية محادثات قازاخستان ؟

publishing date: 16/01/2017 03:13:04
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هل تحضر المعارضة السورية محادثات قازاخستان ؟
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أعلن مسؤولون من المعارضة السورية اليوم أن جماعات المعارضة قررت حضور محادثات السلام التي تدعمها روسيا وتركيا في قازاخستان للحث على تنفيذ وقف إطلاق النار الذي جرى انتهاكه بشكل كبير وذلك فيما يمثل دفعة للدبلوماسية التي تقودها موسكو.

 

واتخذت جماعات المعارضة القرار خلال اجتماعات جارية في أنقرة وتعمل الآن على تشكيل وفد سيكون مختلفا عن الوفد الذي أرسلته جماعة معارضة مدعومة من السعودية للمشاركة في محادثات السلام في جنيف

العام الماضي.

 وأوضح مسؤول من الجيش السوري الحر طلب عدم نشر اسمه لأن جماعات المعارضة لم تعين بعد متحدثا باسمها ان الفصائل ستذهب وأول ما ستناقشه هو قضية وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام.

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