وصول عشرة من معتقلي غوانتانامو الى سلطنة عمان

وصل عشرة من معتقلي سجن غاونتانامو العسكري الاميركي الاثنين الى سلطنة عمان "للاقامة الموقتة"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

ولم توضح الوزارة جنسيات المعتقلين الذي وصلوا الى السلطنة قبل ايام من انتهاء ولاية الرئيس باراك اوباما. وكان اوباما جعل من اغلاق معتقل غوانتانامو الواقع في كوبا في اولويات سياسته.