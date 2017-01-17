تعزيزات لقوات النظام الى دير الزور والأمم المتحدة تعلق إلقاء المساعدات

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أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف ان البلاد مستعدة تماما لاستضافة المحادثات بشأن سوريا في عاصمتها استانة في 23 كانون الثاني.
وحثت روسيا على إجراء محادثات سلام في استانة بعدما حققت قوات الحكومة السورية فوزا كبيرا في شرق حلب.
في وقت، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران تعارض وجود الولايات المتحدة في محادثات السلام بشأن الصراع السوري في أستانة.
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