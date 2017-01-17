تعزيزات لقوات النظام الى دير الزور والأمم المتحدة تعلق إلقاء المساعدات

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف ان البلاد مستعدة تماما لاستضافة المحادثات بشأن سوريا في عاصمتها استانة في 23 كانون الثاني.

وحثت روسيا على إجراء محادثات سلام في استانة بعدما حققت قوات الحكومة السورية فوزا كبيرا في شرق حلب.

في وقت، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران تعارض وجود الولايات المتحدة في محادثات السلام بشأن الصراع السوري في أستانة.

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تعزيزات لقوات النظام الى دير الزور والامم المتحدة تعلق القاء المساعدات

استقدمت قوات النظام السوري اليوم تعزيزات الى مطار دير الزور العسكري غداة تمكن "الجهاديين" من عزله عن المدينة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، في وقت علقت الامم المتحدة القاء المساعدات جوا الى السكان المحاصرين.

وشهدت المدينة معارك متقطعة بين قوات النظام و"الجهاديين" في مدينة دير الزور، تتزامن مع شن الطيران الروسي والسوري غارات على مواقع الجهاديين، بحسب المرصد.

وتمكن تنظيم الدولة الاسلامية الذي بدأ السبت هجوما هو "الاعنف" على المدينة منذ عام، من فصل مناطق سيطرة قوات النظام في المدينة الى جزءين وعزل المطار العسكري عن المدينة.

واحصى المرصد منذ بدء الهجوم السبت مقتل 116 شخصا، هم 21 مدنيا و37 عنصرا من قوات النظام و58 مقاتلا جهاديا خلال المعارك وجراء الغارات.