لافروف: هدف محادثات السلام هو دعم وقف إطلاق النار في سوريا





ولفت لافروف في مؤتمر صحفي الى أنه يأمل أن تقبل إدارة ترامب الدعوة ورحب برغبة ترامب في جعل محاربة الإرهاب الدولي أولوية.

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وأعرب عن امله في أن تتعاون روسيا وترامب بشكل أكثر فاعلية بشأن سوريا عما كان عليه الوضع مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وشدد على أن هدف محادثات السلام بشأن سوريا هو دعم وقف إطلاق النار وإشراك قادة ميدانيين من المعارضة السورية.



وأضاف: من حق المزيد من جماعات المعارضة الانضمام لوقف إطلاق النار وأن كثيرين طلبوا ذلك. اشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء الى انه يعتقد أن من المناسب دعوة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمحادثات السلام بشأن سوريا المقرر عقدها في استانة عاصمة قازاخستان في 23 كانون الثاني.ولفت لافروف في مؤتمر صحفي الى أنه يأمل أن تقبل إدارة ترامب الدعوة ورحب برغبة ترامب في جعل محاربة الإرهاب الدولي أولوية.وأعرب عن امله في أن تتعاون روسيا وترامب بشكل أكثر فاعلية بشأن سوريا عما كان عليه الوضع مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وشدد على أن هدف محادثات السلام بشأن سوريا هو دعم وقف إطلاق النار وإشراك قادة ميدانيين من المعارضة السورية.وأضاف: من حق المزيد من جماعات المعارضة الانضمام لوقف إطلاق النار وأن كثيرين طلبوا ذلك.

وعن العلاقات بين روسيا والصين، أكد لافروف ان روسيا تعمل مع الصين على محاولة إعادة إطلاق المحادثات مع كوريا الشمالية، واصفا العلاقات بين موسكو وبكين بأنها تشهد أفضل مرحلة لها على الإطلاق.

واتهم لافروف إدارة الرئيس الأيمركي المنتهية ولايته باراك أوباما بمحاولة وقف سعي اليابان لتحسين علاقتها مع روسيا.

وأشار إلى أن واشنطن حاولت أيضا منع طوكيو من استقبال الرئيس فلاديمير بوتين الذي زارها في كانون الأول.