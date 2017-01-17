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أمن وقضاء
17 كانون الثاني 2017
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امرأة تخطط لاغتيال احد عناصر استخبارات الجيش

publishing date: 17/01/2017 05:45:34
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امرأة تخطط لاغتيال احد عناصر استخبارات الجيش
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أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة المدعوة "ب.ف" من الجنسية السورية لإنتمائها الى تنظيم إرهابي .

 

بنتيجة التحقيق معها، إعترفت بإنتمائها وأخريات الى تنظيم إرهابي وتشجيعهن على المغادرة الى سوريا للإلتحاق بصفوفه، وبتواصلها مع ارهابيين موجودين في سوريا والتنسيق مع الارهابي الفار "ش.م" وزوجته "ج.ع.ع"، بالاضافة الى قيامها بجمع مبالغ مالية لشراء مسدس حربي ورمانات يدوية وأحزمة ناسفة .

 
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كما إعترفت بالتخطيط مع المدعوة "ج.و.ع" لإغتيال احد عناصر استخبارات الجيش بواسطة مسدس حربي.

 

بعد انتهاء التحقيق معها، أحيلت الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.

 
 
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