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17 كانون الثاني 2017
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بالفيديو- ميريام كلينك تفضح القطري: فيديوهاته مع فنانات لبنانيات

publishing date: 17/01/2017 06:03:20
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بالفيديو- ميريام كلينك تفضح القطري: فيديوهاته مع فنانات لبنانيات
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تحت عنوان "هوس المعجبين بالمشاهير.. إلى أين أوصلهم؟"، أطلّت عارضة الأزياء ميريام كلينك ضيفةً في برنامج "هوا الحرية" الّذي يقدّمه الإعلامي جو معلوف عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال.
سردت ميريام كلينك ما حصل معها وتفاصيل تهديدها، فهل يُنفِذ القطري الذي أهداها سيارة Lamborghini تهديداته بالقتل؟
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قالت كلينك " بدأ شخص بمراسلتي عبر الفيسبوك، تجاهلته عدة مرات حتى اتى عبر وسيط، وأصرّ على اهدائي سيارة". وكشفت أن القطري "بدأ بإرسال صوره وفيديوهاته مع فنانات لبنانيات.. واتصل بي وطلب لقائي لتسليمي السيارة وبحضور الشيخ لكتب الكتاب، وعندما رفضت بدأ يهدّدني كالمجنون".
لمشاهدة تفاصيل ما حصل بين ميريام كلينك والقطري، إضغط هنا.
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