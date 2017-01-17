هل سجلت نادين الراسي أغنية زفافها؟

بات معروفاً أن الممثلة نادين الراسي تمتلك صوتاً جميلاً جعل البعض يتساءل لماذا الغناء لا يزال مشروعاً مؤجلاً في حياتها المهنية. ولكن يبدو أن الراسي ستدخل الاستديو قريباً لتسجيل أغنيةٍ جديدة وفق ما كشف موقع "نواعم".

وأضاف الموقع أن نادين الراسي ستسجل أغنية جديدة في الأيام المقبلة بعدما كانت قد أجلّت هذا المشروع في شهر كانون الأول عام 2015.

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وطرح الموقع مجموعة أسئلة مثل "هل ستنجح نادين في الغناء كما في التمثيل؟، لكن كان لافتاً عبارة "هل ستكون أغنية زفافها؟".

يُذكر أن نادين الراسي كانت قد أعلنت خطوبتها مؤخراً ورفضت الكشف عن هوية خطيبها مكتفيةً بالقول أنه "مشهور".