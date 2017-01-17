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17 كانون الثاني 2017
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طفلة لبنانية لاجئة في ألمانيا تعرض للبيع!

publishing date: 17/01/2017 07:18:45
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طفلة لبنانية لاجئة في ألمانيا تعرض للبيع!
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بدأت الشرطة في مدينة لوهنه بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية التحقيق في قضية للإتجار بالبشر، بعد ظهور إعلان لبيع طفلة عمرها 8 سنوات على موقع إلكتروني.

 

وأفاد موقع "دويتشه فيله" بأن طفلة عرضت للبيع مقابل 42 ألف يورو، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الطفلة قامت بنفسها بنشر الإعلان من دون علم أسرتها.

 
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 ونقل الموقع عن صحيفة "فيستفالن بلات" أن الفتاة هي لاجئة لبنانية وصلت منذ عامين إلى ألمانيا مع عائلتها برفقة أخ وأخت.

 

وتقيم العائلة في مركز إيواء للاجئين في مدينة لوهنه، وعند تفتيش الشرطة شقة العائلة نفى والدي الطفلة علمهما بالقضية.

 

ويميل المحققون إلى الاعتقاد بأن الطفلة نشرت الإعلان ليلا من دون علم أهلها، على تطبيق "شبوك" وأرفق الإعلان بصورة لها.

 

ووضعت الشرطة جميع أطفال العائلة تحت رعاية دائرة "العناية بالشباب".

 

ولاحقا قررت دائرة "العناية بالشباب" إعادة الأطفال للأبوين بعدما تبينت تفاصيل الحادثة، وهي ستتولى دراسة القضية ومعرفة الدافع وراء عرض الفتاة "للبيع" على الإنترنت.

 
 
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