الوفاء للمقاومة: لاعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله رفضه قانون الستين، ودعا لوضع قانون جديد للانتخاب تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، معتبرا أن الاخلال بالتعهد سيؤثر على الثقة بحكومة استعادة الثقة.

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وطالب فضل الله، بعد اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة، باعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمن الشراكة الحقيقية وتحقق صحة التمثيل وفاعليته.من جهة اخرى، راى فضل الله ان جريمة البحرين جريمة كراهية بإعدام 3 شبان من دون اي مبرر وقال:" نرى في هذا السلوك تعبيراً عن المأزق الذي يعانيه النظام".