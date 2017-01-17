ما هي مستحضرات التجميل التي يجب عليك تجنّبها بعد سن الـ40؟

من الطبيعي أن تتغيّر البشرة مع التقدّم في السن لذلك من الضروري أن تقوم السيدة بتغييرالروتين اليومي الذي تعتمده للعناية ببشرتها لكي تتناسب مع سنها ومن ضمنه المستحضرات مثل كريم الترطيب والماكياج.

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وتتحوّل بشرة السيدات إلى جافة بعد بلوغ سن الأربعين لذلك، يجب التخلي عن بعض مستحضرات التجميل التي سنذكر بعضها في اللائحة أدناه:

- الأيلاينر: تبدو العيون صغيرة وتبدو الجفون مترهّلة إذا قمت برسم الأيلاينر بعد تجاوز عمر الأربعين.

استخدمي قلم الكحل الأسود لأنه يساعد على إعطائك مظهرًا ناعمًا ومناسبًا للعيون التي ظهر عليها التقدم بالسن.

- خافي العيوب السميك: مع التقدّم في السن، تصبح البشرة حول العينين رقيقة جدّا لذلك إن استخدام خافي العيوب (كونسيلير) السميك يؤدي إلى ظهور التجاعيد بشكل واضح بدلاً من العمل على إخفائها.

استخدمي الكونسيلير التي تشبه تركيبته الكريم ثم استخدمي قطعة من القطن لإزالة ما هو زائد في منطقة العيون عند تطبيق الماكياج.

- طلاء الاظافر اللامع: يناسب هذا النوع من طلاء الأظافر الشابات لأنه يلفت النظر إلى اليدين. يجب عليك أن تتجنبي طلاء الأظافر اللامع لأنه يجعل التجاعيد والخطوط في منطقة اليدين تظهر بوضوح.

- البودرة الشفافة: يجب أن تستبدلي البودرة بكريم أساس سائل لأن البودرة تُظهر تفاصيل الوجه، الأمر الذي يظهر علامات التقدم بالسن على بشرة الوجه.

-الماسكارا المقاومة للماء: تصبح الرموش رقيقة مع التقدم في السن وتستغرق وقتًا أطول للنمو مقارنة مع سن الشباب، لذلك إن استخدام الماسكارا المضادة للماء قد يتسبّب بضرر لرموشك لأنه من الممكن أن تقتلعينها خلال عملية إزالة الماكياج.