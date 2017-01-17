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17 كانون الثاني 2017
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علاجات للطفح الجلدي الذي تسببه الحفاضات لطفلك

publishing date: 17/01/2017 10:00:09
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علاجات للطفح الجلدي الذي تسببه الحفاضات لطفلك
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يُسبّب الطفح الجلدي الإنزعاج لطفلكِ ويُمكن أن يُبقيه مستيقظًا خلال ساعات الليل.

 

اتّبعي الخطوات التالية لمعالجة الطفح الجلدي الذي تتسبّب به الحفاضات لطفلك:

 
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- بدّلي الحفاض كل مرة يُبلله طفلك ولا تنتظري حتى يصبح "ممتلئًا".

 

- أزيلي الحفاض من وقت لآخر واتركي طفلك بدون أي حفاض لأن الجراثيم تتكاثر داخله ممّا يؤدي إلى ظهور طفح جلدي.

 

- عندما تبدّلين الحفاض، احرصي على أن تكون المنطقة جافّة بعد تنظيفها. انتظري بضع دقائق قبل وضع حفاض جديد.

 

 - تحتوي المناديل المبللة على مواد كيميائية وكحول لذلك من الأفضل أن تستخدمي قطعة من القماش الناعم والصابون لتتجنبي أن يصاب طفلك بطفح جلدي.

 

- ضعي الكريم لطفلك في كل مرة تبدّلين له الحفاض لأنه يشكل طبقة إضافية من الحماية له.

 

- أضيفي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المجفّف على الماء خلال وقت الإستحمام لتجعلي بشرة طفلك رطبة وناعمة.

 

- ابتعدي عن استخدام البودرة لأنها قد تكون مضرّة بصحّة طفلك عندما يتنشقّها وكذلك قد تؤدي إلى طفحٍ جلدي.

 

- ضعي بضع قطرات الخل في الماء ثم امسحي المنطقة السفلى لطفلك لتجنب الإصابة بالطفح الجلدي. يساعد الخل في تعديل الرقم الهيدروجيني(pH levels) في المنطقة السفلى عند الطفل.

 

- إذا كان طفلك يبلغ سن مناسبة لتناول المأكولات والمشروبات، أعطه عصير الكرانبيري الذي يساعد على إزالة الحموضة من البول.

 

- من الممكن أن يسبب نوع الحفاضات الذي تستخدمينه الحساسية لطفلك لذلك جربي حفاضات من ماركات مختلفة للتأكد من مصدر الطفح الجلدي.

 
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