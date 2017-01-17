علاجات للطفح الجلدي الذي تسببه الحفاضات لطفلك

يُسبّب الطفح الجلدي الإنزعاج لطفلكِ ويُمكن أن يُبقيه مستيقظًا خلال ساعات الليل.
اتّبعي الخطوات التالية لمعالجة الطفح الجلدي الذي تتسبّب به الحفاضات لطفلك:
- بدّلي الحفاض كل مرة يُبلله طفلك ولا تنتظري حتى يصبح "ممتلئًا".
- أزيلي الحفاض من وقت لآخر واتركي طفلك بدون أي حفاض لأن الجراثيم تتكاثر داخله ممّا يؤدي إلى ظهور طفح جلدي.
- عندما تبدّلين الحفاض، احرصي على أن تكون المنطقة جافّة بعد تنظيفها. انتظري بضع دقائق قبل وضع حفاض جديد.
- تحتوي المناديل المبللة على مواد كيميائية وكحول لذلك من الأفضل أن تستخدمي قطعة من القماش الناعم والصابون لتتجنبي أن يصاب طفلك بطفح جلدي.
- ضعي الكريم لطفلك في كل مرة تبدّلين له الحفاض لأنه يشكل طبقة إضافية من الحماية له.
- أضيفي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المجفّف على الماء خلال وقت الإستحمام لتجعلي بشرة طفلك رطبة وناعمة.
- ابتعدي عن استخدام البودرة لأنها قد تكون مضرّة بصحّة طفلك عندما يتنشقّها وكذلك قد تؤدي إلى طفحٍ جلدي.
- ضعي بضع قطرات الخل في الماء ثم امسحي المنطقة السفلى لطفلك لتجنب الإصابة بالطفح الجلدي. يساعد الخل في تعديل الرقم الهيدروجيني(pH levels) في المنطقة السفلى عند الطفل.
- إذا كان طفلك يبلغ سن مناسبة لتناول المأكولات والمشروبات، أعطه عصير الكرانبيري الذي يساعد على إزالة الحموضة من البول.
- من الممكن أن يسبب نوع الحفاضات الذي تستخدمينه الحساسية لطفلك لذلك جربي حفاضات من ماركات مختلفة للتأكد من مصدر الطفح الجلدي.
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