وفاة آخر رائد فضاء مشى على سطح القمر

توفي رائد الفضاء الأميركي يوجين سيرنان عن عمر يناهز 82 عامًا بسبب مشاكل صحية كان يعاني منها.

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وكان سيرنان قائد رحلة "أبولو 17" في كانون الأول من العام 1972 وكانت هذه رحلته الثالثة وآخر رحلة أميركية إلى القمر واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

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وعلى مدى ثلاثة أيام، قطع يوجين وزميله أكثر من 30 كيلومترًا في مركبة قمرية وجمعا أكثر من 100 كلغ من الصخور والأحجار خلال عملية استكشاف للفوهات والتلال.

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وقالت إدارة الملاحة الجوية والفضائية الأميركية (ناسا) في تغريدة على موقع تويتر:" نأسف لوفاة الرائد المتقاعد يوجين سيرنان وهو آخر انسان مشى على سطح القمر."

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وكتب سيرنان في مذكرات عنوانها آخر رجل على القمر "أدركت أنني تغيّرت في الأيام الثلاثة وأنني لم أعد أنتمي للأرض فقط، بل سأنتمي للكون من الآن فصاعدًا."