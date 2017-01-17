وفاة آخر رائد فضاء مشى على سطح القمر

إعتزال حامل لقب ستار أكاديمي
محبو الشحرورة تفاجأوا بما سمعوه
الالات التي تصدر أصوات طيور لابعاد النورس من المطار لا تزال مدار أخذ ورد
المجلس النيابي يستانف جلساته التشريعية
توفي رائد الفضاء الأميركي يوجين سيرنان عن عمر يناهز 82 عامًا بسبب مشاكل صحية كان يعاني منها.
وكان سيرنان قائد رحلة "أبولو 17" في كانون الأول من العام 1972 وكانت هذه رحلته الثالثة وآخر رحلة أميركية إلى القمر واستمرت لمدة ثلاثة أيام.
وعلى مدى ثلاثة أيام، قطع يوجين وزميله أكثر من 30 كيلومترًا في مركبة قمرية وجمعا أكثر من 100 كلغ من الصخور والأحجار خلال عملية استكشاف للفوهات والتلال.
وقالت إدارة الملاحة الجوية والفضائية الأميركية (ناسا) في تغريدة على موقع تويتر:" نأسف لوفاة الرائد المتقاعد يوجين سيرنان وهو آخر انسان مشى على سطح القمر."
وكتب سيرنان في مذكرات عنوانها آخر رجل على القمر "أدركت أنني تغيّرت في الأيام الثلاثة وأنني لم أعد أنتمي للأرض فقط، بل سأنتمي للكون من الآن فصاعدًا."