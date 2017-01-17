بالفيديو: طفلة في السابعة تبهر الجمهور في برنامج للمواهب!

ذهلت الطفلة البريطانية زيامارا فيغور البالغة من العمر 7 سنوات الحكّام والجمهور عندما شاركت في برنامج مخصّص لعرض مواهب الصغار في الفلبين.

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وقامت "زيا" بتقليد النجمة العالمية تايلور سويفت وأدت اغنيتهاyou belong with me التي أطلقتها عام 2008.

وارتدت زيا زيًا باللون الأبيض شبيهاً بالملابس التي ارتدتها سويفت في الفيديو كليب التي صوّرته لهذه الأغنية، كما وضعت شعرًا مستعارًا أشقر اللون.

وفاجأت زيا الجمهور عندما بدّلت ملابسها وبقيت بفستانٍ لامع من اللون الأسود.

وحظي فيديو زيا على أكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وقالت زيا في مقابلة لها إنها فعلت ما تحب خلال مشاركتها في البرنامج كما عبّر والدها عن فخره الكبير بها.

وتعيش زيا في الفلبين مع والدها البريطاني ووالدتها الفلبينية كما تشارك بالتمثيل في إحدى المسلسلات المحلية في بلدها.