بالصور: كاد أن يموت بسبب السيجارة الإلكترونية!

قام الرجل الأميركي أندرو هال بنشر صور له على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بعدما انفجرت سيجارة الكترونية في فمه.

وأدخل أندرو إلى العناية الفائقة بسبب الجروح التي تعرّض لها جراء انفجار السيجارة الإلكترونية داخل حمام منزله.

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وأصيب اندرو بحروقٍ من الدرجة الثانية في وجهه وفي عنقه كما خسر 7 من أسنانه، وتضمّنت الصور التي نشرها صورة لثقبٍ في الحائط تسبب به الإنفجار.

وأعاد أكثر من 50.000 مستخدم نشر صور أندروعلى موقع فايسبوك بهدف نشر التوعية حول مخاطر تدخين السيجارة الإلكترونية.

وأرفق أندرو الصور بتعليق قال فيه إنه محظوظ بأنه نجا لأن السيجارة تسببت بأضرار كبيرة، وأضاف أن بعض القطع البلاستيكية من السيجارة بقيت عالقة في حلقه لعدة أيام بعد وقوع الحادثة.