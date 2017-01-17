ما هي الأطعمة التي يجب تناولها لتحسين المزاج؟

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يشعر الناس في كثير من الأحيان بالاكتئاب إذ يمرّون بحالة نفسية غير طبيعية بسبب عوامل عدّة ومختلفة.ولكن ما قد لا يعرفه الناس هو أن نوعية الطعام الذي يتناولونه تؤدي دوراً كبيراً في تحسين مزاجهم وتطويره الى الأحسن.ما هي الأطعمة التي يجب أن تتناولونها لتحسين المزاج؟-الشوكولاته الداكنة- سمك السلمون (تساعد الأوميغا 3 في القضاء على أعراض الاكتئاب)- الشوفان (إن احتواءه على نسبة قليلة من السكريات يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم والتي يمكن أن تؤثر على المزاج)- البيض (وهو مصدر كبير للـB12، الذي تمّ ربط نقص مستوياته بتعكير المزاج والاكتئاب)-بذور اليقطين (إنها غنية بالمغنيسيوم)-الشعير (إن الكربوهيدرات تُساعد في تحسين المزاج من خلال زيادة نسبة التربتوفان في الدماغ)-اللحوم الحمراء الخالية من الدهون (إنها تحافظ على مخزون الحديد في الجسم وبالتالي محاربة التعب والإرهاق اللذين يمكن أن يسببا تدني الحالة المزاجية)-الهليون-بلح البحرما هي الاطعمة التي يجب تجنّب تناولها في هذه الحالة؟-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكرر مثل السكر والمنتجات القائمة على القمح.-الكحول، الشوكولاته ومنتجات الألبان-الكافيين لأنه قد يجعلك تشعر بالقلق