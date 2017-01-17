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صحة و تغذية
17 كانون الثاني 2017
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ممارسة الجنس بانتظام تحمي الحامل من مشاكل صحية

publishing date: 17/01/2017 10:41:35
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ممارسة الجنس بانتظام تحمي الحامل من مشاكل صحية
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أعلنت دراسة أجرتها جامعة أدلايد الأسترالية أن ممارسة الجنس بكثرة بانتظام قبل الحمل يؤدي إلى فترة حمل صحية.

 
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وأضافت الدراسة أن ممارسة الجنس بشكلٍ منتظم مع الشريك عينه ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل الحمل يحمي من المشاكل الصحية التي تصيب الأم خلال فترة الحمل.

 

ومن بين المشاكل الصحية التي قد تطرأ خلال أشهر الحمل: إرتفاع معدل ضغط الدم، احتباس السوائل وارتفاع نسبة البروتينات في البول.

 

بالإضافة إلى ذلك، إن ممارسة الجنس بانتظام قبل الحمل يحمي الطفل أيضًا من حالات متعدّدة من بينها مشاكل في نموّه.

 
وذكرت الدراسة أيضًا أن منافع الجنس لا تقتصر فقط على الأمهات اللواتي يحملن بطريقة طبيعية، بل تنطبق أيضًا على حالات الحمل من خلال التلقيح الإصطناعي.
 
 
 
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