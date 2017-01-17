حالة مرضية قاسية تصيب النساء الحوامل... ما هي؟

عانت سيدة تدعى ديبرا شاو، لسنوات بعد ولادة ابنتها في العام 2003 من مشكلة جسدية غيّرت حياتها بشكل كبير وأثّرت على نمطها.

ولم تستطع السيدة ديبرا أن تجلس بسبب ألمٍ قاسٍ جداً في العصعص، وهي العظمة في أسفل العمود الفقري، ما كان يحتّم عليها عدم الانخراط في أي نشاط يرتكز على الجلوس.

وقد عانت السيدة ديبرا، والتي تتمتّع بجسم نحيف، من اختلال في العصعص أثناء ولادة ابنتها صوفي منذ 13 عاماً.

وقد كان لهذه الحالة المرضية تأثير كبير على ديبرا بسبب الألم الشديد وعدم قدرتها على التكيّف معها، إلا انها الآن وبعد معاناة طويلة باتت تستطيع التعامل مع وضعها الصحي بشكل طبيعي.

ويذكر أن هذه الحالة المرضية التي تسبب التواء هذه العظمة تصيب عدداً كبيراً من النساء نتيجة لمضاعفات الولادة، أي عندما يتم ضغط رأس الجنين باتجاه العظام.

ويقول روث جونز، وهو أخصائي في العلاج الطبيعي ومحاضر في جامعة ساوثامبتون ومتخصص في اضطرابات الحوض، إن حوالي 7 في المئة من السيدات تعانين من آلام في العصعص أثناء الحمل والولادة، وهناك عدد منهن تعانين منه على المدى الطويل.