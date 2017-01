الإعلان

نشرت الشابّة كايا ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد صورة مثيرة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.وفي التفاصيل، التقطت الشابّة هذه الصورة على شاطئ سان بارت وهي ترتدي ثوب سباحة أظهرت فيه جسمها الممشوق.وقد علّقت على الصورة بالقول " not here but that'd be nice".يُشار إلى أنّ الشابّة كايا وشقيقها بريسلي يتجهان إلى عالم عرض الأزياء كوالديهما.والجدير ذكره، أنّ الشابّة نالت لقب عارضة الأزياء الصاعدة لهذا العام بحسب The Daily Front Row وبالإضافة إلى ذلك، سُميت الشابّة كايا الوجه الجديد لمستحضرات مارك جاكوبس.اللافت أنّ كايا تحظى بمتابعة مليون شخص تقريباً عبر انستغرام.