أسرار الصحف 18 -1 - 2017

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تأخّر صدور مراسيم تعيينات جديدة بعدما تبيّن أن السجل العدلي لأحد المعنيين غير نظيف وهو متهم بإعطاء شيكات من دون رصيد، ويجري العمل على تنظيف السجل.بدأ أحد الأحزاب المسيحية الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة بالاتصال بأشخاص "مفاتيح" لإطلاق ماكينته الانتخابية في الأشرفية والمتن وكسروان.قال نائب شمالي إن مبلغ المئة مليون دولار المخصصة لإنماء عكار التي تم الوعد بها خلال أزمة النفايات دفن في المطامر.تخوّف نائب سابق من نجاح السيد نصرالله في جمع عون وفرنجية في ظل فشل مسعى البطريرك الماروني في هذا الاتجاه.يقالإنّ رئيس كتلة نيابية يلفت إلى أن ما آلت إليه المواقف والاتصالات والعقد حول قانون الانتخاب يعطي انطباعاً بأن الأمر يتطلب زخماً جديداً للوصول إلى الخواتيم المرجوّة.يجرم وزير سابق أن الانتخابات النيابية لن تحصل في وقتها أياً كان قانون الانتخاب!يزور رئيس لقاء وسطي قريباً قصر بعبدا حاملاً معه مشروعاً للانتخابات النيابية على أساس أكثري.لا يزال موعد زيارة مرجع كبير لعاصمة عربية قيد الاتصالات بعد إرجائه أكثر من مرّة.زار موفد مرجع كبير مقراً حزبياً لتوضيح لغط أثاره موقف حسّاس أدلَى به المرجع خلال زيارة الى الخارج.يجري التحضير لتعيين رئيس جديد لإحدى المؤسسات الكبرى الحسّاسة ويعقد المعنيّون معه لقاءات بعيداً من الأضواء تتناول طبيعة عمله وطريقة تعاطيه مع بعض المرجعيات.يعتزم رئيس حزب عقد سلسلة لقاءات وإجتماعات بعيدة من الإعلام لتشكيل جبهة من المعارضين وتوحيدها لخوض الإنتخابات النيابية.رأت أوساط نيابية متابعة أنّ الأوضاع الانتخابية في طرابلس غير واضحة بعد، مشيرة إلى أنّ الخلاف المتفاقم الذي وصل إلى سقوف عالية جداً بين تيار المستقبل والوزير السابق أشرف ريفي يصعّب الأمور على طرفيه، ويجعل ظروف الخصوم أسهل بكثير، لا سيما الثلاثي المكوّن من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي...