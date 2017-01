ترامب في موقف محرج مع إبنته... وهكذا ردّت

وقع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في موقف محرج مع ابنته إيفانكا التي لعبت دورا كبيرا في حملته الانتخابية ومن المتوقع أن تلعب ذات الدور في إدارة الرئيس الأميركي الجديد.

وشارك ترامب تغريدة تثني على إيفانكا، قبل أن يتبين له أن حسابا لفتاة أخرى تسمى إيفانكا جرى إدراجه في التغريدة، عن طريق الخطأ.

وأعاد ترامب، المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة تغريدة على تويتر تمدح خصال إيفانكا تقول إنها "إنسانية عظيمة وراقية وذات شخصية قوية".

" @drgoodspine : @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

واكتشف ترامب أن ثمة شابة أخرى ببريطانيا تسمى إيفانكا ماجيك، جرى تحديد اسمها في التغريدة، عوض ابنته التي كانت مقصودة بالثناء.

وردت الفتاة التي مدحها ترامب خطأ، بالقول لترامب "أنت شخص ذو مسؤوليات كبرى، هل لي أن أطلب منك توخي دقة أكبر على تويتر، وإيلاء وقت لتعرف أكثر عن التغير المناخي".

@realDonaldTrump @drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig