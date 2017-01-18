اقرار الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ ثانوي في المدارس الرسمية

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المجلس النيابي يستانف جلساته التشريعية
اقر مجلس النواب في اولى جلساته التشريعية اليوم، 19 قانونا، ورد الى الحكومة مشروعين الاول يتعلق بتعديل المادة 9 من القانون رقم /173/ والمعدلة بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 1/2/2002 والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 المتعلقة بضريبة الدخل والمشروع المتعلق باعفاء الابنية المشغولة من قبل الدولة من الرسوم البلدية بطلب من وزير المالية لارتباطهما ببعضهما البعض.
واحال المجلس الى اللجان المشتركة المشروع المتعلق بتعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بالتنظيم الاداري وشروط تعيين القائمقام، وترك الى جلسة الغد المشروع المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان.
من جهته، قال الحريري:" اذا استمرينا على هذا الموال قد ننتهي في هذه الجلسة بإدخال عشرة آلاف الى الدولة التي لا تتحمل مثل هذه الاعباء".
وأضاف:"نحن عازمون على إنجاز الموازنة فكيف ننجزها وانتم تحملوننا اعباء إضافية باصلاح الأخطاء الماضي بأخطاء ؟"