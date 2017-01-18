اقرار الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ ثانوي في المدارس الرسمية

اقر مجلس النواب في اولى جلساته التشريعية اليوم، 19 قانونا، ورد الى الحكومة مشروعين الاول يتعلق بتعديل المادة 9 من القانون رقم /173/ والمعدلة بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 1/2/2002 والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 المتعلقة بضريبة الدخل والمشروع المتعلق باعفاء الابنية المشغولة من قبل الدولة من الرسوم البلدية بطلب من وزير المالية لارتباطهما ببعضهما البعض. الإعلان

كما اقر المجلس الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة التي أجريت في العامين 2008 و 2015. واحال المجلس الى اللجان المشتركة المشروع المتعلق بتعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بالتنظيم الاداري وشروط تعيين القائمقام، وترك الى جلسة الغد المشروع المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان. من جهته، قال الحريري:" اذا استمرينا على هذا الموال قد ننتهي في هذه الجلسة بإدخال عشرة آلاف الى الدولة التي لا تتحمل مثل هذه الاعباء". وأضاف:"نحن عازمون على إنجاز الموازنة فكيف ننجزها وانتم تحملوننا اعباء إضافية باصلاح الأخطاء الماضي بأخطاء ؟" وكانت الجلسة التشريعية الاولى انطلقت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وفي حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب . و في مستهل الجلسة التي انطلقت صباح اليوم وعلى جدول اعمالها 73 بندا، سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بري : "ماذا تنوي فعله على صعيد قانون الانتخاب قبل دعوة الهيئات الناخبة على أساس الستين؟"، معتبرا الجميل أن من واجبات المجلس إدراج ومناقشة القوانين الإنتخابية والتصويت على قانون.

وأكد رئيس حزب الكتائب انه يريد قانونا يؤمن التمثيل الحقيقي، متوجها الى بري بالقول "أعرف انك مقهور لعدم اقرار قانون جديد والأكثرية الكاسحة من اللبنانيين تريد التغيير ولا تريد محادل".

الى ذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي الحكومة مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التنبّه مما قد يولده الشغور ولعدم بقاء اللغط المسيء الى الوضع اللبناني المالي.

من جهته، طلب الوزير السابق بطرس حرب من الحكومة اعداد مشروع قانون انتخاب وارساله الى المجلس، مشيرا الى انه بإمكانها أن تستند الى مشروع حكومة ميقاتي او أن تقدم تصوراً جديداً.