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منذ 22 ساعة
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ثلاث هزات قوية تضرب وسط ايطاليا

publishing date: 18/01/2017 07:44:00
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ثلاث هزات قوية تضرب وسط ايطاليا
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ضربت ثلاث هزات بقوة تتراوح بين 5.3 و 5.7 درجات صباح الاربعاء وسط ايطاليا في منطقة يكسوها الثلج سبق ان شهدت عدة زلازل قوية في آب وتشرين الاول.

ووقعت هزة اولى عند الساعة 9.25 وقدر مركز رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي قوتها ب 5.3 درجات. ثم تلتها اخرى اقوى واطول قدرت قوتها بـ 5.7 درجات عند الساعة 10.14 ثم ثالثة عند الساعة 10.25 بلغت قوتها 5.3 درجات.

 وشعر سكان روما بالهزات الثلاث.

وأعلن رئيس الحكومة الايطالية باولو جنتيلوني الذي يزور برلين "لحسن الحظ، لم يؤد ذلك الى سقوط ضحايا"، معلنا ان الجيش الذي ينشر اعدادا من قواته اساسا في المنطقة للمساعدة على جرف الثلوج، سيقوم بارسال تعزيزات.

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