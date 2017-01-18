بالصورة: هل كانت والدة ورد ويوسف الخال ملكة جمال في عام 1967؟

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المجلس النيابي يستانف جلساته التشريعية
الأديبة والفنانة التشكيلية السورية مها بيرقدار زوجة الشاعر اللبناني الراحل يوسف الخال والدة الفنانين يوسف وورد الخال #أعلام_سوريا pic.twitter.com/PuseF5DdcH
— التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) January 16, 2017
الأديبة والفنانة التشكيلية السورية مها بيرقدار زوجة الشاعر اللبناني الراحل يوسف الخال والدة الفنانين يوسف وورد الخال #أعلام_سوريا pic.twitter.com/PuseF5DdcH