بالصورة: هل كانت والدة ورد ويوسف الخال ملكة جمال في عام 1967؟

أعاد الممثل يوسف الخال نشر مجموعة صورٍ نادرة لوالدته الأديبة والفنانة التشكيلية السورية مها بيرقدار زوجة الشاعر اللبناني الراحل يوسف الخال، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. ولكن مها بيرقدار الّتي وُلدت عام 1947 في مدينة دمشق وتخرّجت من مركز الفنون التشكيلية في دمشق 1967 قبل زواجها من الشاعر يوسف الخال عام 1970 وإنجابها ورد ويوسف الخال، قد أثارت التساؤلات بسبب الصور المنشورة.

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في التفاصيل، ظهرت بيرقدار في صورة نادرة من حفل تتويج ملكة جمال دمشق عام 1967، فهل كانت والدة ورد ويوسف الخال ملكة جمال آنذاك؟