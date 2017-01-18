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18 كانون الثاني 2017
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بعد جايدن.. هل ميريام فارس حامل؟

publishing date: 18/01/2017 06:06:51
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بعد جايدن.. هل ميريام فارس حامل؟
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قد تكون شائعة الحمل من أكثر الشائعات الّتي تطال الفنانات المتزوجات وقد شهدنا سابقاً على نفي الكثير من النجمات لأخبارٍ ممائلة. أمّا الفنانة ميريام فارس الّتي تستعرض فساتينها الأنيقة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام فنشرت صورة جديدة تحوّلت إلى مصدرٍ للشائعات في الساعات الماضية.
في التفاصيل، ظهرت الفنانة ميريام فارس في أحدث صورها وهي ترتدي ملابس فضفاضة، فسارعت بعض  المواقع الإلكترونية للتساؤل "هل ميريام فارس حامل؟". ورغم أن الصور السابقة لا تُظهر بطن ميريام المنتفخ إلا أن الشائعة تنتشر بسرعة بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بإنتظار توضيح من ملكة المسرح.
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يُذكر أن ميريام فارس إختبرت الأمومة للمرة الأولى بعد إنجابها طفلها جايدن، أمّا زوجها فيبتعد عن الأضواء وبقيت هويّته سريّة.
 
 
 

Ready to enjoy my day

A photo posted by Myriam Fares (@myriamfares) on


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