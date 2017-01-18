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بالفيديو: جدّة سعد رمضان تُذهل الجمهور بغنائها العتابة

publishing date: 18/01/2017 06:46:00
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بالفيديو: جدّة سعد رمضان تُذهل الجمهور بغنائها العتابة
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سبق أن غنى الفنان سعد رمضان مع والدته واكتشف الجمهور صوتها الجميل، ولكن يبدو أن سعد قد ورث موهبته بالغناء عن جدّته وهو الأمر الّذي أجمع عليه روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بعد مشاهدة مقطع الفيديو.
في التفاصيل، نشر الفنان سعد رمضان مقطع فيديو لجدّته وهي تغني، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام. وقد أرفق الفيديو بتعليق جاء فيه "هيدا ‏موال عتابة من جدّتي أم محمد ، شو رأيكم بصوتها؟".
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شاهدوا جدّة سعد رمضان تغني العتابة، وشاركونا آراءكم.
 
 
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