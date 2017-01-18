بالفيديو: جدّة سعد رمضان تُذهل الجمهور بغنائها العتابة

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المجلس النيابي يستانف جلساته التشريعية
وهيدا موال عتابة من جدّتي ام محمد ، شو رايكن بصوتها ؟ #S #SR #saadramadan #saad_ramadan #سعد_رمضان
A video posted by سعد رمضان . (@saad_ramadan) on Jan 16, 2017 at 12:24pm PST
وهيدا موال عتابة من جدّتي ام محمد ، شو رايكن بصوتها ؟ #S #SR #saadramadan #saad_ramadan #سعد_رمضان
A video posted by سعد رمضان . (@saad_ramadan) on Jan 16, 2017 at 12:24pm PST