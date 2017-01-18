رقص نادين نسيب نجيم إستفزهم.. فنشرت الفيديو مجدداً

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أحلى شي بالدني تكون مبسوط باللي عم تعملو بغض النظر عن كل يلي حواليك وتكون مرتاح مع حالك ومع ناس بتحبك و بتحبن ... انبسطوا و عيشوا و افرحوا ما تخلوا حدا يسرق منكم الضحكة وما تتأثروا بحكي حدا ... الناس بدا تحكي بكل الأحوال #nadinenassibnjeim #نادين_نسيب_نجيم
A video posted by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Jan 17, 2017 at 10:48am PST
أحلى شي بالدني تكون مبسوط باللي عم تعملو بغض النظر عن كل يلي حواليك وتكون مرتاح مع حالك ومع ناس بتحبك و بتحبن ... انبسطوا و عيشوا و افرحوا ما تخلوا حدا يسرق منكم الضحكة وما تتأثروا بحكي حدا ... الناس بدا تحكي بكل الأحوال #nadinenassibnjeim #نادين_نسيب_نجيم
A video posted by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Jan 17, 2017 at 10:48am PST