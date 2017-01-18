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رقص نادين نسيب نجيم إستفزهم.. فنشرت الفيديو مجدداً

publishing date: 18/01/2017 07:21:05
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رقص نادين نسيب نجيم إستفزهم.. فنشرت الفيديو مجدداً
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بعد الإنتقادات الّتي طالتها بسبب رقصها في سهرة خاصة إلى جانب زوجها، أعادت الممثلة نادين نسيب نجيم نشر مقتطفات من الحفل مع تعليقٍ ردّت فيه على من إستفزّهم المشهد.
فكتبت نادين نسيب نجيم عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام التالي: "أحلى شي بالدني تكون مبسوط باللي عم تعملو بغض النظر عن كل يلي حواليك وتكون مرتاح مع حالك ومع ناس بتحبك وبتحبن". وتابعت "انبسطوا وعيشوا وافرحوا ما تخلوا حدا يسرق منكم الضحكة وما تتأثروا بحكي حدا". وختمت نجيم تعليقها قائلةً "الناس بدّا تحكي بكلّ الأحوال".
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