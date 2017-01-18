الأزمة السورية فرضت نفسها ملفاً أساسياً في مؤتمر دافوس

أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ان إيران والسعودية يجب أن يعملا معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان العام الماضي.

وأضاف ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا أرى سببا في أن تكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية، فيمكننا حقيقة العمل معا لإنهاء الأوضاع المأساوية لشعوب سوريا واليمن والبحرين وغيرها من دول المنطقة."

وشدد على ان إيران تمكنت والسعودية من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان، قائلا:"حققنا نجاحا."