توقيف مطلوب عند حاجز ضهر البيدر لقيامه بأعمال ارهابية

إعتزال حامل لقب ستار أكاديمي
محبو الشحرورة تفاجأوا بما سمعوه
الالات التي تصدر أصوات طيور لابعاد النورس من المطار لا تزال مدار أخذ ورد
المجلس النيابي يستانف جلساته التشريعية
أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، المطلوب للقضاء: ك. ح. (مواليد 1961، لبناني) بحقه مذكرة توقيف وبلاغ إلقاء قبض وخلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية، تقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة وتجريده من حقوقه المدنية، بجرائم: القيام بأعمال أرهابية وحيازة أسلحة و ذخائر حربية ونقل متفجرات، ورمي قنبلة.
والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.