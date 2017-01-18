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أمن وقضاء
منذ 22 ساعة
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توقيف مطلوب عند حاجز ضهر البيدر لقيامه بأعمال ارهابية

publishing date: 18/01/2017 07:51:40
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توقيف مطلوب عند حاجز ضهر البيدر لقيامه بأعمال ارهابية
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أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، المطلوب للقضاء: ك. ح. (مواليد 1961، لبناني) بحقه مذكرة توقيف وبلاغ إلقاء قبض وخلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية، تقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة وتجريده من حقوقه المدنية، بجرائم: القيام بأعمال أرهابية وحيازة أسلحة و ذخائر حربية  ونقل متفجرات، ورمي قنبلة.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

 
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