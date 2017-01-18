عون امام السلك القنصلي: نحن مواطنون لدينا واجبات تجاه وطننا

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون امام السلك القنصلي اننا بحاجة اليوم الى ذهنية جديدة وتغيّير عميق كي نعيد بناء الوطن.

وأضاف:"نحن لا نريد ان نكون سكّاناً في لبنان فنحن مواطنون لدينا واجبات تجاه وطننا ومجتمعنا".

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وإستقبل عون رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية الآباتي نعمة الله الهاشم على رأس وفد من الرهبنة.

وأشار الآباتي الهاشم الى الا شكّ في انّ إنتخاب عون هو المدخل إلى المصالحة اللبنانية الشاملة.

من جهته قال عون للوفد:" نحن نناضل اليوم كي لا يترك أحد أرضه وتاريخنا مُشرّف وثقافتنا قوية، ونمثّل عقل الشرق وقلب الغرب".