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أمن وقضاء
منذ 21 ساعة
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بالتفاصيل- توقيف 3 قاصرين للاعتداء جنسياً على طفل

publishing date: 18/01/2017 08:33:50
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بالتفاصيل- توقيف 3 قاصرين للاعتداء جنسياً على طفل
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ادّعت المواطنة ز. ن. بتاريخ 17/1/2017 أمام فصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي، ضدّ ثلاثة أشخاص بجرم الإعتداء جنسياً على طفلها ب. ح. (مواليد 2007، لبناني)، وذلك داخل مبنى قيد الإنشاء في بلدة شحور الجنوبية، وهم كل من:

 
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- س. ن. (مواليد عام 2002، لبناني)

- ك. ج. (مواليد عام 2002، لبناني)

ع. س. (مواليد عام 2000، سوري)

 

وتمكنت دورية من فصيلة جويا اليوم من توقيف ك. ج. المذكور، فيما أوقفت دورية من شعبة المعلومات الآخرَين.

 

وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي حالة الإعتداء، وأودعوا جميعاً مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 
 
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