شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 19 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أحمر بالخط...
06:30
أحمر بالخط العريض
القائمة
أخبار دولية
منذ 21 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

اشتباكات عنيفة في دير الزور

publishing date: 18/01/2017 09:09:04
episodes
اشتباكات عنيفة في دير الزور
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وتنظيم داعش في مدينة دير الزور حيث لجأ المسلحون الى اشعال الاطارات وبراميل النفط للتشويش على حركة الطائرات الحربية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

 وافاد المرصد السوري عن "معارك عنيفة على محاور عدة في مدينة دير الزور تترافق مع قصف جوي لطائرات حربية روسية ولقوات النظام على مناطق الاشتباكات".

   وتمكن تنظيم داعشالذي بدأ السبت هجوما هو "الاعنف" على مدينة دير الزور منذ عام، من فصل مناطق سيطرة قوات النظام في المدينة الى جزءين وعزل المطار العسكري عن المدينة

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact