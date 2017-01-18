اشتباكات عنيفة في دير الزور

تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وتنظيم داعش في مدينة دير الزور حيث لجأ المسلحون الى اشعال الاطارات وبراميل النفط للتشويش على حركة الطائرات الحربية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد المرصد السوري عن "معارك عنيفة على محاور عدة في مدينة دير الزور تترافق مع قصف جوي لطائرات حربية روسية ولقوات النظام على مناطق الاشتباكات".

وتمكن تنظيم داعشالذي بدأ السبت هجوما هو "الاعنف" على مدينة دير الزور منذ عام، من فصل مناطق سيطرة قوات النظام في المدينة الى جزءين وعزل المطار العسكري عن المدينة.