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الحريري: أولوياتنا اجراء الانتخابات النيابية ولا نية في التمديد

publishing date: 18/01/2017 10:01:53
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس عزيز
ندى اندراوس عزيز
@Nada_Andraos
ندى اندراوس عزيز - مراسلة في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ومقدمة البرنامج السياسي نهاركم سعيد.
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أرجأ مجلس الوزراء مجددا بند تعديل النظام المالي لهيئة ادارة قطاع النفط الى الجلسة المقبلة التي ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا.

وأوضح وزير الاعلام ملحم رياشي بعد انتهاء الجلسة ان اللجنة البيئية تبحث لحل أزمة المطار والنفايات لكي لا تتمدد هذه الازمة.

وعن سلة التعيينات، أعلن رياشي انه يمكن ان يكون هناك تعيينات ولكن ليس في الجلسة المقبلة، لافتا الى ان الجلسة ستعقد في بعبدا الاربعاء المقبل . 
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وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الا في حال اقرار قانون جديد.

الى ذلك، نوه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي وبالتوجيهات الوطنية التي تضمنتها.

وأكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن أوليات العمل في الحكومة هي الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول الأعمال لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة أي نوايا أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي.

وشدد الحريري على ان كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل.

واضاف ان مؤتمر الشرق الأوسط في باريس أعاد التأكيد على حل الدولتين للنزاع العربي الاسرائيلي وهو الحل الذي تعمل اسرائيل على تعطيله.

وأعلن الحريري ان لبنان سيبقى متمسكا بالإجماع العربي وبحقوق اخوانه الفلسطينيين الكاملة، وعلى رأسها حق العودة، وقال:"سنبقى مجمعين على رفض التوطين كما ينص على ذلك دستورنا اللبناني".

 
 
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