الحريري: أولوياتنا اجراء الانتخابات النيابية ولا نية في التمديد

أرجأ مجلس الوزراء مجددا بند تعديل النظام المالي لهيئة ادارة قطاع النفط الى الجلسة المقبلة التي ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا. وأوضح وزير الاعلام ملحم رياشي بعد انتهاء الجلسة ان اللجنة البيئية تبحث لحل أزمة المطار والنفايات لكي لا تتمدد هذه الازمة. وعن سلة التعيينات، أعلن رياشي انه يمكن ان يكون هناك تعيينات ولكن ليس في الجلسة المقبلة، لافتا الى ان الجلسة ستعقد في بعبدا الاربعاء المقبل . الإعلان

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الا في حال اقرار قانون جديد.

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الى ذلك، نوه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي وبالتوجيهات الوطنية التي تضمنتها.

وأكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن أوليات العمل في الحكومة هي الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول الأعمال لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة أي نوايا أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي.

وشدد الحريري على ان كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل.

واضاف ان مؤتمر الشرق الأوسط في باريس أعاد التأكيد على حل الدولتين للنزاع العربي الاسرائيلي وهو الحل الذي تعمل اسرائيل على تعطيله.

وأعلن الحريري ان لبنان سيبقى متمسكا بالإجماع العربي وبحقوق اخوانه الفلسطينيين الكاملة، وعلى رأسها حق العودة، وقال:"سنبقى مجمعين على رفض التوطين كما ينص على ذلك دستورنا اللبناني".