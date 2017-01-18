أول محطة للدراجات الهوائية في بيروت

لقد أصبح لدينا أخيرًا منظومة مشاركة الدرّاجة الهوائية في بيروت بفضل الجهود المبذولة من قبل جواد سبيتي وبالتعاون مع حاكم بيروت زياد شبيب وبلدية بيروت.

وقد تم تركيب المنظومة الأولى يوم أمس مقابل حديقة سمير قصير.

وبحسب سبيتي، سيتم تركيب 25 منظومة أخرى ستغطي كامل منطقة بيروت بحلول 2020.

وبالمجموع، ستكون 500 دراجة هوائية متوفرة للاستعمال.

وتم تمويل المشروع بالكامل من قبل "Bike 4 All" دون ان تدفع البلدية اي مبلغ.