الجيش الروسي يعلن شن اولى الضربات الجوية الروسية التركية المشتركة في سوريا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء ان الطيران الروسي والتركي نفذا لاول مرة في سوريا ضربات مشتركة ضد مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الباب في محافظة حلب.

الإعلان

وقال اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي من هيئة قيادة اركان الجيش الروسي للصحافيين "نفذ الجيش الروسي والجيش التركي اليوم (الاربعاء) اول عملية جوية مشتركة لضرب تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الباب" في شمال سوريا ، معلنا ان تسع طائرات روسية وثماني طائرات تركية شاركت في العملية.