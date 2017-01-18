شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 19 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
أخبار دولية
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

الجيش الروسي يعلن شن اولى الضربات الجوية الروسية التركية المشتركة في سوريا

publishing date: 18/01/2017 10:36:28
episodes
الجيش الروسي يعلن شن اولى الضربات الجوية الروسية التركية المشتركة في سوريا
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

 

اعلنت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء ان الطيران الروسي والتركي نفذا لاول مرة في سوريا ضربات مشتركة ضد مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الباب في محافظة حلب.

 
الإعلان

 وقال اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي من هيئة قيادة اركان الجيش الروسي للصحافيين "نفذ الجيش الروسي والجيش التركي اليوم (الاربعاء) اول عملية جوية مشتركة لضرب تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الباب" في شمال سوريا ، معلنا ان تسع طائرات روسية وثماني طائرات تركية شاركت في العملية.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact