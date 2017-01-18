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بالفيديو: مربية تحرق طفلا بآلة ساخنة بهدف "تربيته"!

publishing date: 18/01/2017 11:00:41
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بالفيديو: مربية تحرق طفلا بآلة ساخنة بهدف &quot;تربيته&quot;!
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قامت المربية نوسيفو نكسومالو (21 سنة) بالإعتداء على الطفل كساندر برسو الذي يبلغ من العمر سنتين مستخدمة آلة تجعيد شعر ساخنة لأنه لم يطيعها داخل منزله في مدينة نيويورك الأميركية.

 
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ولاحظت والدة الطفل أنجيلا حروقًا في أصابع يديه وفي رجليه خلال وقت الإستحمام فقامت بمراجعة شريط كاميرا المراقبة الموجودة في الغرفة لتتفاجأ بما رأته.

 

وظهرت نوسيفو في مقطع الفيديو وهي تتحقق من سخونة آلة تجعيد الشعر قبل أن تضعها على يدي ورجلي كساندر مرات عدة، وكان الأخير يحاول أن يُقاوم كلما قامت بحرقه.

 

واتصلت انجيلا بالشرطة فور مشاهدة الفيديو وتم القبض على المربية بتهمة الإعتداء وتعريض الطفل للخطر وحيازة السلاح.

 
 وقالت نوسيفو للشرطة إنها كانت تشعر بالتعب وأنها أرادت أن يطيعها كساندر.
 
 
 
 
 
 
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