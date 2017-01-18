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من أقوى في تحمّل الأمرض...النساء أو الرجال؟

publishing date: 18/01/2017 11:07:46
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من أقوى في تحمّل الأمرض...النساء أو الرجال؟
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أعلنت دراسة أميركية حديثة أن السيدات يستطعن التغلب على المرض أكثر من الرجال بالرغم  من تعرّضهن المستمر للأمراض والعدوى.

 
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وأظهرت الدراسة أن السيدات يصبن بالأمراض بمعدّل 324 مرة خلال طفولة أولادهنّ وأن معظم نزلات البرد والفيروسات التي يصبن بها تكون منقولة منهم.

 

وأضافت الدراسة أن نسبة تعرض السيدة للأمراض تزيد 68% منذ الإنجاب.

 

كذلك، قال الباحثون إنّ باستطاعة النساء تحمّل الأمراض والتغلب عليها بطريقة أفضل من الرجال الذين يلازمون الفراش عندما يصابون بالأمراض.

 

وقالت الطبيبة النفسية ميغ أرول إنّ السبب يعود للأدوار الإجتماعية المختلفة المخصصة للجنسين، فمنذ سنين طويلة تلعب المرأة دور الإهتمام ورعاية الآخرين الأمر الذي يدفعها لتحمل المرض بهدف الإعتناء بأفراد عائلتها.

 
بالإضافة، أكّدت الدراسة أنّ هورمونات الأستروجين الأنثوية تعزز المقاومة ضد عدوى الإنفلونزا وغيرها الأمر الذي يجعل الرجل يتأثر بعوارض المرض أكثر من السيدة.
 
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